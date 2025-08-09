Sorpreso a rubare in un grande magazzino: arrestato 29enne

La polizia di Stato ha fermato un uomo che tentava di rubare all’interno di un grande magazzino nella zona della Concattedrale

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 29 anni ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il personale della Squadra Volante, intorno alle 2,00 di questa notte, è stato allertato per un probabile furto in corso all’interno di un grande magazzino nella zona della Concattedrale.I poliziotti, dopo aver bloccato le vie d’uscita, hanno scavalcato la recinzione esterna dell’area parcheggio ed hanno notato, nonostante l’oscurità, la sagoma di un uomo che cercava di darsi alla fuga. Il loro immediato intervento ha permesso di bloccare il fuggitivo il quale ha abbandonato la refurtiva nel tentativo di darsi alla fuga in maniera più agevole.Nel corso del controllo, l’uomo – un tarantino di 29 anni con a suo carico numerosissimi precedenti di polizia– è stato trovato in possesso di una grossa forbice con manici in gomma probabilmente usata per forzare la porta posteriore in ferro.Con il successivo arrivo sul posto del titolare dell’esercizio commerciale, i poliziotti hanno verificato, attraverso la visone delle immagini di videosorveglianza del grande magazzino, che il 29enne indossava lo stesso abbigliamento della persona immortalata all’interno dei locali intenta a rubare alcuni cartoni.Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 29enne è stato arrestato.Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.