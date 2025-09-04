Stop del Frecciarossa Taranto/Roma

Casartigiani esprime forte preoccupazione

Prevista l’ interruzione del servizio per interventi infrastrutturali di velocizzazione e adeguamento.” Per questo motivo- dichiara l’associazione – è stata richiesta l’istituzione di un tavolo di programmazione e confronto per affrontare al più presto questa problematica, che inevitabilmente influenzerà il territorio tarantino, già fortemente penalizzato dal punto di vista infrastrutturale.”

Sempre secondo l’associazione datoriale delle aziende artigiane, la limitazione del collegamento comporterà conseguenze significative, in particolare per i viaggiatori pendolari che dovranno adattarsi a soluzioni alternative. Fino a settembre 2024, questa tratta garantiva circa 500 passeggeri giornalieri, soprattutto pendolari, e la sua sospensione rischia di isolare ulteriormente la città, con effetti negativi sul pendolarismo, sulle relazioni commerciali e sull’immagine del territorio. Inoltre, la mancanza del servizio, anche se temporanea, potrebbe generare un impatto negativo non solo sul pendolarismo e sulle relazioni commerciali, ma anche sull’immagine di Taranto, già a rischio di isolamento.

“Il ripristino del servizio per quanto riguarda la tratta Taranto-Bari, dello scorso primo settembre, è stato accolto invece positivamente -affermano- ma le interruzioni temporanee previste fino a dicembre potrebbero frammentare ulteriormente la mobilità regionale. Nel 2023, questa tratta registrava una media di 1.200 passeggeri al giorno ed è cruciale anche per l’accesso all’aeroporto di Bari-Palese.”

Casartigiani Taranto chiede quindi l’istituzione di un tavolo generale che coinvolga istituzioni e tutti i soggetti interessati, al fine di individuare soluzioni concrete, come treni sostitutivi o deviazioni temporanee, per evitare una totale interruzione dei servizi. Allo stesso tempo, l’associazione continuerà a monitorare la situazione e a rappresentare le esigenze di cittadini e imprese, sottolineando l’importanza di collegamenti moderni e veloci per sostenere lo sviluppo economico della città.