Suicidio 15enne a Massafra, Scalera: “Una vita spezzata che ci invita a riflettere sul disagio dei giovani”

La Dirigente scolastica del Liceo De Ruggieri: “È nostro compito ascoltare, accogliere, costruire spazi di dialogo e sostegno, affinché nessuna voce si perda nel silenzio. Ci stringiamo tutti insieme nel ricordo e nel rispetto di una giovane vita spezzata troppo presto”

La tragica notizia di ieri, della ragazza di quindici anni che si è lanciata dal balcone di casa sua, togliendosi la vita, ha turbato tutta la comunità massafrese, dagli adulti ai giovani. Tra questi ultimi grande sgomento c’è anche nella popolazione studentesca del Liceo De Ruggieri, l’istituto che la giovane frequentava.

Anche la Dirigente della scuola superiore di Massafra, la Preside Elisabetta Scalera, ha voluto esprimere un suo accorato pensiero per il triste accaduto. “Con profondo e sincero cordoglio – ha affermato – abbiamo appreso che una cara studentessa del Liceo Linguistico ci ha lasciati, improvvisamente, sopraffatta da un dolore inspiegabile e silenzioso, proprio nell’età in cui la vita dovrebbe fiorire. Una ragazza come tante, un’adolescente gentile, riservata, con tanti sogni nel cuore, ben inserita nella nostra comunità scolastica e con un percorso di studi sereno e promettente.”

In questo momento di dolore, colei che dirige la scuola vuole che si indirizzi il pensiero di tutto il Liceo De Ruggieri alla famiglia della ragazza. “Il nostro pensiero vero e sentito – ha proseguito la Preside – vada alla madre, al padre, ai suoi due fratelli minori che abbracciamo con commossa vicinanza e affetto profondo. La sua scomparsa ci interroga e ci invita a riflettere, come educatori e come società, sul crescente disagio che colpisce tanti giovani. È nostro compito ascoltare, accogliere, costruire spazi di dialogo e sostegno, affinché nessuna voce si perda nel silenzio. Ci stringiamo tutti insieme – ha concluso – nel ricordo e nel rispetto di una giovane vita spezzata troppo presto”.