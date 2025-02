Svolta sulla sicurezza alla Svam di Taranto: accolto il ricorso Usb sulla trasparenza

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dà ragione al sindacato: il Comando dovrà fornire tutta la documentazione richiesta sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

Importante vittoria per la trasparenza e la sicurezza sul lavoro alla Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare (Svam) di Taranto. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accolto il ricorso presentato dall’Usb, imponendo al Comando della Svam di fornire tutta la documentazione richiesta dal sindacato in materia di sicurezza sul lavoro.

La decisione arriva dopo le segnalazioni di alcuni lavoratori riguardo problematiche di sicurezza e igiene nella struttura militare. “È una vittoria importante che stabilisce un principio fondamentale: la sicurezza dei lavoratori non è negoziabile, nemmeno in ambito militare”, ha dichiarato Costantino Ferrulli, coordinatore nazionale Usb Difesa.

La Commissione ha riconosciuto pienamente il ruolo del sindacato come portatore di interessi diffusi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, confermando le prerogative sindacali nella tutela dei lavoratori. Una decisione che potrebbe fare giurisprudenza anche per situazioni analoghe in altri contesti militari. L’Usb aveva sollevato diverse criticità, tra cui questioni igieniche e la necessità di un monitoraggio psicologico del personale per prevenire situazioni di disagio lavorativo. “Non tollereremo ulteriori ritardi o scuse”, ha aggiunto Ferrulli, “chiediamo interventi immediati e l’individuazione dei responsabili delle inadempienze riscontrate”.

Il sindacato ha annunciato che vigilerà sull’effettiva applicazione della decisione, affinché si traduca in concrete misure per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti della Svam.