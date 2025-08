Tangenziale Sud al buio, OPS: “Troppa inerzia da parte della Provincia di Taranto”

Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’Osservatorio Permanente Salinella, l’ente provinciale non ha fornito alcun riscontro

L’Osservatorio Permanente Salinella (OPS) denuncia la persistente e pericolosa assenza di illuminazione pubblica sul tratto della Tangenziale Sud di Taranto, in corrispondenza dello svincolo per il quartiere Salinella.

Nonostante tre comunicazioni ufficiali inviate alla Provincia di Taranto, l’ente responsabile non ha fornito alcun riscontro, lasciando un’arteria stradale fondamentale completamente al buio da mesi.

“Questa grave omissione espone quotidianamente centinaia di cittadini a un serio rischio per la propria incolumità. – spiega Francesco Settembre, Presidente OPS – Osservatorio Permanente Salinella OdV – Un pericolo purtroppo già concretizzatosi in passato, visto che proprio in quel tratto di tangenziale, la sera dello scorso 23 marzo, si è verificato un grave incidente che ha visto un’automobile schiantarsi contro il guardrail, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone. Le cronache locali dell’epoca evidenziarono come la scarsa illuminazione fosse una delle principali criticità dell’arteria, inaugurata solo pochi mesi prima.”

L’Osservatorio ha segnalato formalmente la questione all’amministrazione provinciale tramite PEC in tre distinte occasioni, 17 febbraio, 1 luglio 2025 e 31 luglio 2025.

“A oggi, nessuna di queste comunicazioni ha ricevuto risposta. Questo silenzio da parte della Provincia di Taranto è inaccettabile. – denuncia l’associazione – Non è solo una questione di manutenzione, ma di responsabilità diretta verso la sicurezza dei cittadini. La Tangenziale Sud è un’opera strategica per la viabilità urbana, ma la sua utilità è minata da una negligenza che la rende una trappola notturna.”

L’OPS Osservatorio Permanente Salinella chiede un intervento immediato e risolutivo. “La Provincia di Taranto ha il dovere di ripristinare l’impianto di illuminazione senza ulteriori ritardi e di spiegare alla cittadinanza le ragioni di questa prolungata inerzia. – commenta Settembre – Non attenderemo che il buio provochi un’altra tragedia. La sicurezza stradale non ammette rinvii né silenzi.”