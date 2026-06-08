Tangenziale Sud, centauro gravemente ferito

L’uomo, dopo l’impatto, sarebbe sbalzato sull’asfalto; portato in ospedale con codice rosso

Un centauro sarebbe rimasto ferito in un incidente. Il sinistro è avvenuto sulla Tangenziale Sud di Taranto, tra una BMW R1200 e una Mazda CX-30. Mentre le auto si sarebbero scontrate, secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava effettuando un sorpasso. Dopo l’urto, la BMW R1200 avrebbe continuato la propria corsa scivolando sull’asfalto per circa 30 metri, mentre il motociclista è finito a terra e avrebbe riportato gravi lesioni.

Dopo una prima rianimazione, sul posto sono poi intervenuti gli operatori del 118. Le condizioni del motociclista sarebbero apparse da subito serie, tanto da rendere necessario il trasporto in codice rosso.