Taranto 2026, un francobollo celebrativo per i Giochi del Mediterraneo

La cerimonia di emissione si terrà sulla nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese. L’immagine scelta per il francobollo riproduce il logo dei XX Giochi del Mediterraneo, frutto del lavoro degli studenti dell’istituto comprensivo “Gaetano Salvemini” di Taranto, vincitori nel luglio 2019 del concorso indetto dall’amministrazione comunale

Sarà la nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese di Taranto, a ospitare il prossimo 21 agosto, alle 10, la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei XX Giochi del Mediterraneo.

Prevista nel calendario predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la cerimonia di emissione si terrà a Taranto grazie all’azione del sindaco Piero Bitetti, coadiuvato dal coordinatore del Tavolo per il Turismo, Sandro Esposito, anche nella sua veste di vicepresidente del comitato organizzatore dei Giochi. Una scelta dettata dalla necessità di porre Taranto al centro di ogni iniziativa che riguarda l’evento sportivo.

L’immagine scelta per il francobollo riproduce il logo dei XX Giochi del Mediterraneo, frutto del lavoro degli studenti dell’istituto comprensivo “Gaetano Salvemini” di Taranto, vincitori nel luglio 2019 del concorso indetto dall’amministrazione comunale.

”L’emissione di un francobollo è solo apparentemente anacronistica – il commento del sindaco Bitetti – perché ci riconcilia con il concetto di permanenza. Ormai non spediamo più lettere, è vero, ma quel prezioso e piccolo pezzo di carta ci dice che la comunicazione ha ancora qualcosa di romantico, tangibile, lascia tracce concrete. Come ne lasceranno i Giochi a Taranto, opere e valori che saranno patrimonio per le prossime generazioni”.

“Il francobollo che sarà emesso venerdì – ha aggiunto Esposito – porta con sé una storia lunga 75 anni e un’emozione tutta tarantina. Perché nel logo dei Giochi che vi è riprodotto convivono tre anime di Taranto: la città di mare aperta all’incontro, la città greca fondata dalla leggenda spartana di Falanto, la città moderna che guarda avanti e ‘abbraccia il futuro’”.

Per accedere alla banchina del Castello Aragonese sarà disponibile il varco della discesa Vasto. Alla cerimonia di emissione parteciperanno, oltre il sindaco, anche i rappresentanti di Poste Italiane e del comitato Organizzatore dei Giochi.