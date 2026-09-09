Taranto, a Lama nasce il Parco storico naturalistico

Un’area di 11 ettari pronta a diventare un attrattore per il turismo sostenibile

Nella borgata di Lama, l’ associazione “I Cavalieri de li Terre Tarantine” ha dato vita al Parco storico naturalistico tematico di Taranto.

Lo spazio immerso nella natura consta di 11 ettari e progettualmente è in linea con il Piano Strategico di sviluppo e il Just Transition Fund. La tutela ambientale, la promozione identitaria e lo sviluppo del turismo sostenibile sono i punti cardine.

È completamente immerso nella macchia mediterranea: si divide tra area boschiva e una porzione dedicata alle coltivazioni biologiche di antiche varietà. Il tutto è arricchito da sentieri tattili e accessibili, un’area spettacoli e la ricostruzione storica di una mansus medievale realizzata con criteri ecocompatibili

Un’ altra parte dell’area sarà a disposizione della comunità. La struttura farà da scenario, il prossimo 26 e 27 settembre, alla XV edizione della “Battaglia dell’XI Secolo tra Normanni e Bizantini”. L’ evento patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Taranto, con accampamenti, duelli filologici, laboratori e volo di rapaci si inserisce nel percorso dei “Cammini della Battaglia”.