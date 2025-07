Taranto, aggredita cassiera per non aver dato il resto di un centesimo

Giuseppe Scarciglia, Segretario dell’UGL Terziario: “Non rispondere mai alle provocazioni è un segno di professionalità, ma è fondamentale denunciare ogni sopruso. La sicurezza e il rispetto per i lavoratori sono diritti sacrosanti”

Il 3 luglio, intorno alle 11.30, una normale giornata di lavoro in un centro commerciale cittadino si è trasformata in un incubo per una cassiera, aggredita da una cliente in evidente stato di agitazione.

La donna, dopo aver richiesto il centesimo di resto per un sacchetto di carbonella da 4,99 €, ha reagito violentemente, lanciando un oggetto metallico contro la lavoratrice, causando la rottura di una lente e una ferita al setto nasale.

Nonostante l’immediato intervento del Responsabile e delle forze dell’ordine, la situazione è degenerata ulteriormente in quanto la donna rifiutava di farsi avvicinare ed era in possesso di un’arma da taglio. Solo dopo diverse ore, l’aggressore è stata allontanata e la lavoratrice ha ricevuto assistenza sanitaria per lo shock subito.

Giuseppe Scarciglia, Segretario dell’UGL Terziario, ha espresso la solidarietà dell’organizzazione alla lavoratrice, sottolineando che episodi del genere stiano diventando sempre più frequenti.

“Le lavoratrici e i lavoratori sono spesso vittime di vessazioni che, in alcuni casi, sfociano in atti di violenza. Non rispondere mai alle provocazioni è un segno di professionalità, ma è fondamentale denunciare ogni sopruso. La sicurezza e il rispetto per i lavoratori sono diritti sacrosanti”

Le conclusioni di Scarciglia sono forti e chiare: “Questa aggressione non è un caso isolato. Troppo spesso i lavoratori, che durante il periodo Covid sono stati definiti eroi, vengono oggi bistrattati e esposti a rischi. È fondamentale che le politiche aziendali e le istituzioni rivedano i piani sulla sicurezza e i DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi). Ricordiamo che, anni fa, un nostro collega fu addirittura accoltellato e perse la vita in quella occasione. È ora di garantire ambienti di lavoro sicuri per tutti.”

La denuncia della cassiera e il supporto dell’UGL Terziario sono un passo importante per sensibilizzare le aziende e le istituzioni circa le gravi problematiche legate alla sicurezza sul lavoro.

“È tempo di agire, non solo per proteggere i lavoratori, ma anche per garantire il rispetto dei loro diritti”, ha concluso Scarciglia.