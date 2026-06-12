Taranto al Forum PA, Giorno: “JTF e PN Metro Plus. Due finanziamenti fondamentali per il rilancio del territorio”

Il vice sindaco ha partecipato all’edizione 2026 su invito del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Comune di Taranto con il vice sindaco Mattia Giorno, ha partecipato all’edizione 2026 del Forum PA su invito del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono state approfondite due importanti linee di finanziamento per la città: il PN Metro Plus e il Just Transition Fund.

In merito al PN Metro Plus, Taranto ha ricevuto un finanziamento di 10 milioni di euro. Le risorse sono già state oggetto di un percorso di coprogrammazione e coprogettazione, attraverso un modello di lavoro integrato con gli altri interventi. Il finanziamento verrà portato ora nella fase esecutiva con la realizzazione di 4 schede progettuali, concentrate su Palazzo Amati e il nuovo mercato in costruzione a Paolo VI, con una serie di focus in chiave innovativa sui temi della conciliazione vita lavoro, politiche sociali e politiche culturali.

A margine dei lavori del Forum PA, il Vicesindaco ha incontrato la nuova referente del Piano JTF, la dott.ssa Dora Di Francesco, con la quale ha discusso dello stato di attuazione del piano: “Poter approfondire lo stato di avanzamento dei nostri progetti e finanziamenti, integrarli con nuove proposte, concentrarci sulle attività più urgenti e costruire relazioni con altri comuni e strutture ministeriali è indispensabile per spendere queste risorse e farlo bene – dichiara il vicesindaco Mattia Giorno – Di Taranto si parla come caso studio per tutti i finanziamenti in corso ed è importante constatare che le strutture nazionali ed europee fanno un gran lavoro per la promozione del territorio”.