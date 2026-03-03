Taranto, al Quirinale premiato il Cavaliere Antonio Diodato

Mattarella: “Per essere cittadino attivo che presta particolare attenzione alle problematiche degli altri”
Il presidente della Repubblica Mattarella, ha omaggiato dell”onorificenza di cavaliere dell’ Ordine al merito della Repubblica italiana, Antonio Diodato, 44 anni, di Taranto. Nel 2020 vinse il Festival di Sanremo con la canzone ‘Fai rumore’. Il Capo dello Stato ha sottolineato l’attenzione del cantautore a favore di associazioni impegnate nelle periferie di alcune grandi città, con visite seguite da brevi video per documentare il loro lavoro: Blitz a Palermo, il Centro Mammut a Scampia e il Centro Agriculture nel Salento.
credit foto Quirinale