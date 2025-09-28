Taranto, al via la prima Academy dedicata all’apprendistato di primo livello

L’iniziativa, promossa dalla Tecnomec Engineering e pensata per giovani talenti under 25, si concentrerà sulla formazione di figure professionali altamente richieste nel settore metalmeccanico come carpentieri meccanici, saldatori e contabili di cantiere

Con entusiasmo la Tecnomec Engineering annuncia l’avvio della sua prima Academy dedicata all’apprendistato di primo livello che si svolgerà, presso la sede dell’azienda Tecnomec Engineering S.r.l., sita in via Ludovico Ariosto n.14, a Taranto.

Grazie all’impegno della famiglia Martino l’iniziativa, pensata per giovani talenti under 25, si concentrerà sulla formazione di figure professionali altamente richieste nel settore metalmeccanico come carpentieri meccanici, saldatori e contabili di cantiere. L’obiettivo è duplice: da un lato offrire un’opportunità di lavoro concreta e di qualità ai ragazzi della provincia di Taranto e dall’altro, formare al proprio interno, un vivaio di giovani talenti per rispondere ad un forte fabbisogno di personale specializzato.

L’Academy, della durata di un anno, rappresenta un impegno diretto per lo sviluppo locale, creando un ponte tra il mondo della formazione e quello del lavoro. I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche e teoriche, lavorando a stretto contatto con professionisti del settore e garantendosi una solida base per il loro futuro professionale anche in virtù del rilascio, a fine progetto, del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore IFTS, valido a livello nazionale ed europeo.

Con questa Academy, la Tecnomec Engineering Srl vuole dare un segnale forte. “C’è futuro a Taranto, e noi siamo qui per costruirlo insieme, investendo nelle nuove generazioni. – Sottolinea la famiglia Martino – La domanda di carpentieri e saldatori è in costante crescita, e noi vogliamo formare i professionisti che domani guideranno l’innovazione nel settore metalmeccanico locale.”

L’ ATS (Associazione Temporanea di Scopo) composta dall’azienda Tecnomec Engineering S.r.l., il Politecnico di Bari, Etjca SpA, l’IISS C. Mondelli e IFOA (ente capofila) lancerà le tre Academy, finalizzate alla formazione e assunzione in apprendistato di I livello di 23 giovani risorse, che saranno assunte con contratto di Apprendistato di I° livello. Grazie al modello duale si alterneranno formazione e lavoro e alla fine del percorso i partecipanti conseguiranno un Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS, valido a livello nazionale ed europeo.