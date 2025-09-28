domenica 28 Settembre 25
CP

Taranto, al via la prima Academy dedicata all’apprendistato di primo livello

Primo Piano

Articoli Correlati

La cultura della legalità: a Faggiano l’evento con Giovanni Impastato e Valentina Pierro

CP -
Borraccino: ”Un plauso a chi con coraggio porta in alto questi valori in rappresentanza di una comunità che non dovrà più temere, ma condannare...
Read more

Taranto, uomo accoltellato soccorso in via Cesare Battisti

CP -
Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la vittima sia stata colpita più volte da un arma da taglio in un circolo ricreativo di Via...
Read more

Ex Ilva, Usb: “La nazionalizzazione unica strada”

CP -
Rizzo e Colautti: “Noi non accetteremo mai che si proceda a una vendita a pezzi. Chiediamo che si metta innanzitutto fine alla logorante attesa,...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand