Taranto apre la stagione crocieristica 2026: doppio scalo inaugurale per Costa Fascinosa e Mein Schiff 5

Il porto jonico si conferma home port di Costa Crociere. Al via anche la Passenger Survey di MedCruise e nuove soluzioni per migliorare l’accessibilità tra porto e città

Una domenica che profuma d’estate ha segnato l’avvio della stagione crocieristica 2026 del porto di Taranto. A inaugurare la nuova cruise season sono state due protagoniste del turismo del mare, Costa Fascinosa di Costa Crociere e Mein Schiff 5 della compagnia TUI Cruises, attraccate contemporaneamente nello scalo jonico.

L’avvio della stagione conferma il ruolo crescente di Taranto nel panorama crocieristico internazionale. Lo scalo pugliese si consolida infatti come home port di Costa Crociere, con il primo approdo già caratterizzato dall’arrivo di passeggeri tramite voli charter provenienti dall’aeroporto di Grottaglie. Un risultato che evidenzia la sempre maggiore integrazione tra infrastrutture portuali e sistema aeroportuale, a beneficio dell’offerta turistica e dell’economia del territorio.

Le operazioni di accoglienza sono state coordinate da Taranto Cruise Port in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, le istituzioni e gli operatori del cluster marittimo-portuale, in un contesto di stretta sinergia finalizzato a garantire elevati standard di sicurezza e qualità dei servizi.

Tra le principali novità della stagione 2026 spicca il nuovo collegamento pedonale tra il porto e il centro cittadino. L’iniziativa, realizzata grazie al coordinamento tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale e della Capitaneria di Porto, si affianca al servizio navetta già attivo e consentirà ai crocieristi di raggiungere autonomamente il cuore della città. Una soluzione che punta a rafforzare il rapporto tra porto e tessuto urbano, favorendo una fruizione più immediata, sostenibile e autentica delle attrazioni del capoluogo ionico.

Dal 9 giugno prenderanno inoltre il via le attività legate alla Passenger Survey 2026, progetto promosso da MedCruise e accolto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio nell’ambito delle iniziative di Cruise Community Engagement. L’indagine consentirà di raccogliere dati e informazioni utili a monitorare e analizzare l’esperienza dei passeggeri nelle principali destinazioni crocieristiche del Mediterraneo.

La stagione crocieristica accompagnerà Taranto fino al prossimo 20 settembre, con una programmazione articolata di scali e differenti tipologie di navi che contribuiranno ad arricchire ulteriormente l’offerta dello scalo jonico. Il calendario completo degli approdi è disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.