Taranto, aria irrespirabile

Secondo quanto riportato in un comunicato del Comune, le emissioni risulterebbero provenire dalla rada di Mar Grande

Un intenso odore di gas è stato avvertito, nella mattinata di giovedì 6 novembre, in diverse zone di Taranto, suscitando preoccupazione tra i residenti. Numerose le segnalazioni giunte alla Protezione Civile e all’Arpa Puglia, intervenute per monitorare la situazione.

Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook della Protezione Civile tarantina, si ipotizza che una sorta di “bolla” di gas si stia spostando nell’aria sospinta dal vento, interessando vari quartieri della città. Al momento, tuttavia, non è stata individuata la fonte dell’emissione.

I Vigili del Fuoco hanno invitato i cittadini a mantenere la calma, a chiudere porte e finestre e a non intasare i centralini di emergenza con chiamate non urgenti. Le autorità locali stanno proseguendo gli accertamenti per individuare l’origine dell’odore e garantire la sicurezza della popolazione.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00

“In relazione all’episodio di odori molesti avvertiti in diverse zone della città, l’Amministrazione comunale è in costante contatto con gli organi competenti per accertarne le cause e monitorare l’evolversi della situazione.” Così il Comune di Taranto in una nota a seguito delle numerose segnalazioni per la presenza di un forte odore di gas.

“Dalle prime informazioni pervenute, le emissioni sembrerebbero provenire dalla rada di Mar Grande e sarebbero state trasportate verso terra dai venti delle ultime ore. Si raccomanda alla cittadinanza, in presenza di odori particolarmente intensi, di mantenere chiuse le finestre. Al momento non risultano necessari ulteriori accorgimenti.

Nelle prossime ore saranno effettuati nuovi approfondimenti per individuare con precisione le cause dell’episodio e coordinare, insieme agli enti preposti, tutte le azioni necessarie a prevenire il ripetersi di simili situazioni. – Concludono – L’Amministrazione comunale continuerà a informare tempestivamente la cittadinanza sugli sviluppi.