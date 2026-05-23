Taranto, arma e cocaina in casa

Arrestato un 48enne dai Carabinieri

Nel pomeriggio del 21 maggio a Taranto, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato un 48enne tarantino, presunto responsabile di detenzione abusiva di arma clandestina, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. I militari, dopo una mirata attività info-investigativa, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto, abilmente occultata all’interno di un cassetto di un armadio della camera da letto, una pistola revolver calibro 32, priva di marca e matricola, avvolta in un panno. Nel medesimo contesto operativo sono stati inoltre sequestrati diversi grammi di cocaina, cinque bilancini di precisione e vario materiale ritenuto utile al confezionamento e al taglio della sostanza stupefacente, elementi che avrebbero fatto ipotizzare un’attività di spaccio. Gli accertamenti eseguiti nell’abitazione hanno consentito Carabinieri dell’Arma di scoprire anche un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Secondo quanto emerso, il 48enne avrebbe manomesso il contatore dell’energia elettrica attraverso un collegamento illecito alla rete di distribuzione, sottraendo energia in maniera fraudolenta. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.