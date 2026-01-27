Taranto, arrestato con indosso indumenti rubati

Il venticinquenne è stato colto con il sacco, carico di capi con il cartellino, mentre camminava nel borgo

Un venticinquenne tarantino è stato arrestato perchè ha rubato degli indumenti. E’ accaduto durante un’ispezione notturna, nelle scorse ore, nei pressi del borgo tarantino.

La Polizia lo ha notato camminare, a passo svelto, con una grossa busta di plastica con i capi di abbigliamento. Durante il controllo gli agenti hanno constatato che gli indumenti avessero ancora il cartellino, di un negozio nelle vicinanze, motivo per cui è stato arrestato.