Taranto punta all’autonomia universitaria: il Consiglio comunale approva all’unanimità

Forte sostegno per la creazione di un ateneo autonomo, con strutture adeguate agli studenti e il potenziamento dell’offerta formativa

Il Consiglio comunale di Taranto ha espresso unanime sostegno alla creazione di un’università autonoma nel capoluogo ionico. Durante la seduta monotematica di mercoledì 15 gennaio, dedicata al potenziamento dell’offerta formativa universitaria, è emersa forte la volontà di dotare la città di un ateneo indipendente.

L’assemblea, che ha visto la partecipazione di rappresentanti politici, sindacali e studenteschi, ha evidenziato la necessità di strutture adeguate come mense, alloggi e spazi di aggregazione per gli studenti. Un’esigenza che si lega anche alla recente istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo, il cui successo dipenderà in larga misura dalla presenza di un polo universitario autonomo e ben strutturato.

L’assessore all’Università Federica Simili ha illustrato i risultati già raggiunti dall’amministrazione Melucci: l’ampliamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, l’apertura della Facoltà di Farmacia e l’introduzione di diverse misure di sostegno agli studenti, tra cui contributi per gli affitti e bonus libri. Significativi passi avanti sono stati compiuti anche sul fronte internazionale grazie al progetto “Calliope”, che ha permesso di stabilire partnership con università locali (Poliba, Uniba, UniSalento e LUMSA) e collaborazioni con importanti città europee come Rotterdam, Barcellona e Cracovia.

Nonostante lo stop del Governo alla creazione di nuovi atenei, l’amministrazione comunale non intende rinunciare all’obiettivo dell’autonomia universitaria. Il Consiglio ha infatti approvato all’unanimità un emendamento che impegna il sindaco Melucci a proseguire le iniziative già avviate per l’istituzione di una sede universitaria autonoma a Taranto.