Taranto, bottiglie e lattine contro le auto

Bande di ragazzi che disturbano gli automobilisti: è quanto accaduto in Viale Liguria

Palloncini, bottigliette e lattine pieni d’acqua lanciate agli automobilisti, in corsa, per strada. Questa è la nuova frontiera dell’inciviltà urbana, che si è scatenata su viale Liguria a Taranto. Alcune bande di ragazzi, molto giovani, si sono resi protagonisti di questi spiacevoli episodi attraverso un filmato che gira, sui social, in questi giorni.

Più che bravate, si tratta certamente di un fenomeno che sta destando allarme e più di qualche preoccupazione, per cui il sindacato Unarma, dei carabinieri, chiede maggiore attenzione e interventi dello Stato.