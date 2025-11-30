Taranto, Carabinieri: servizio “Alto Impatto”

Durante l’ intensa attività di prevenzione e controllo sul territorio sono state identificate numerose persone, fermati diversi veicoli ed effettuate perquisizioni

Nella serata del 26 novembre 2025, a Taranto, un articolato servizio “Alto Impatto” organizzato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto e condotto dai reparti dipendenti, ha consentito di segnalare un soggetto per uso personale di sostanze stupefacenti ed è stato sequestrato dello stupefacente. La Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto impegnata nei controlli su strada – fanno sapere – ha denunciato una persona trovata in possesso di circa tredici grammi di hashish già suddivisi in dosi. Un altro individuo è stato deferito perché sorpreso alla guida di un veicolo pur non avendo mai conseguito la patente e risultando recidivo nel biennio. Nel corso delle verifiche, i militari dell’Arma hanno inoltre denunciato un uomo sorpreso con un attrezzo da scasso, il cosiddetto “spadino”, senza riuscire a motivarne il possesso.

Contestualmente, le stazioni territoriali dell’Arma hanno eseguito due ordini di carcerazione. Un uomo è stato arrestato per una condanna definitiva legata a una truffa commessa nel 2023 ed è stato condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. Un altro è stato invece accompagnato al carcere “Carmelo Magli” di Taranto per scontare una pena residua relativa a un caso di evasione avvenuto nel 2023.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al laboratorio LASS del Comando Provinciale di Taranto reparto specializzato per gli accertamenti tecnici, mentre l’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dai reparti procedenti.

Si ricorda che tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.