Taranto, Carabinieri: servizio “Alto Impatto”

Le pattuglie hanno effettuato controlli capillari su persone e veicoli, con l’obiettivo di contrastare infrazioni al Codice della Strada e uso di sostanze stupefacenti. Le attività hanno portato a rilevare numerose violazioni, con contestazioni, sequestri e segnalazioni all’autorità giudiziaria

Nei giorni scorsi, numerose pattuglie della Compagnia Carabinieri di Taranto, coordinate dal Comando Provinciale, hanno svolto un servizio straordinario “Alto Impatto” volto a garantire sicurezza e rispetto delle norme sul territorio. L’iniziativa – fanno sapere – rientra nel più ampio piano di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti predisposto dai vertici dell’Arma.

Le sostanze stupefacenti sequestrate dai militari dell’Arma sono state immediatamente inviate ai laboratori competenti (LASS) del Comando Provinciale di Taranto per accertamenti quantitativi e qualitativi, a conferma dell’accuratezza e della professionalità dell’operazione.

Il Comando Provinciale sottolinea che queste iniziative rappresentano un impegno costante dell’Arma dei Carabinieri per la sicurezza della comunità, mirato non solo alla repressione di comportamenti illeciti, ma anche alla prevenzione di rischi per cittadini, automobilisti e utenti delle aree urbane. Servizi come questo testimoniano la presenza concreta e attiva dei Carabinieri sul territorio, pronta a rispondere alle esigenze di legalità e sicurezza della popolazione.

È importante ricordare – aggiungono – che tutte le persone segnalate godono della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.