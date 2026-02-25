Taranto, condannato per numerosi reati in provincia jonica

Espulso dall’Italia cittadino di origine nigeriane

La Polizia ha eseguito un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino di origini nigeriane di 40 anni ritenuto responsabile di numerosi reati per i quali era detenuto nella Casa Circondariale di Taranto per scontare una pena di poco più di 5 anni di reclusione. Il soggetto era arrivato irregolarmente in Italia, nel 2016, ed aveva presentato domanda di protezione internazionale rigettata dalla Commissione Territoriale poiché non vi erano i presupposti per riconoscergli il diritto di asilo o altre forme di protezione. In questi anni di permanenza, il 40enne è stato responsabile di numerosi reati. Ultima è stata l’aggressione a una donna che stava facendo jogging, che la Polizia è riuscita a soccorrere.