Taranto, consegnati i Cataldus d’Argento 2025

Al centro dell’evento, inserito nel programma dei festeggiamenti in onore del santo patrono San Cataldo, il tema della pace con un invito importante al dialogo e alla responsabilità civile

Nella Basilica Cattedrale di San Cataldo, nella serata di ieri 9 maggio, si è svolta la consueta cerimonia di consegna del Cataldus d’argento, conferito dal comitato festeggiamenti e dalla Camera di Commercio, ai cittadini tarantini che si sono distinti per il loro impegno nella vita culturale, sociale e professionale dalle città.

Inserito nel programma dei festeggiamenti in onore del santo patrono San Cataldo, il tema scelto per l’evento è stato ‘Su di te sia pace’, un invito importante al dialogo e alla responsabilità civile. L’arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, ha sottolineato nel suo intervento il valore del premio come ‘espressione di una comunità che sa riconoscere e valorizzare chi opera per il bene comune.

I premiati dell’edizione 2025 sono stati per la cultura Angelo Mellone, giornalista, scrittore e dirigente Rai, per il volontariato la Croce Rossa Italiana – Comitato di Taranto e per l’imprenditoria il presidente di Confcommercio Leonardo Giangrande. Il Cataldus d’argento speciale è stato conferito alla cantautrice Mariella Nava.