Taranto, controlli contro lo spaccio di droga: arrestato minorenne

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale, hanno arrestato un minorenne, residente nel capoluogo jonico, per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto nel quartiere Salinella, dove una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha proceduto al controllo di un giovane che si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di una via secondaria della zona.

L’atteggiamento nervoso del ragazzo avrebbe insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale, estesa successivamente anche al suo domicilio. L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 100 grammi di hashish, suddivisi in più frammenti, presumibilmente destinati alla vendita al dettaglio. Contestualmente, è stata rinvenuta la somma contante di 65 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta compatibile con l’illecita attività di spaccio.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale di Taranto per le analisi qualitative e quantitative. Il denaro contante è stato anch’esso sequestrato in vista del successivo versamento al Fondo Unico di Giustizia, come previsto dalla normativa vigente.

Il minore, incensurato e di età inferiore ai 18 anni, è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria Minorile, è stato condotto presso la propria abitazione, dove è stato posto in regime di arresti domiciliari.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un più ampio dispositivo di controllo disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di microcriminalità e diffusione di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani, nei quartieri sensibili del capoluogo.