Taranto, danneggiato il nuovo campo di regata sul Mar Piccolo

É stato scoperto un episodio di vandalismo ai danni di una delle strutture sportive, protagonista dei prossimi Giochi del Mediterraneo

Nel campo di regata sul Mar Piccolo, nei pressi della Pineta Cimino, gli operai del cantiere hanno scoperto che sono stati danneggiati i ponti galleggianti e sono stati tranciati alcuni giunti della struttura.

Non sono note le identità dei vandali: si pensa a un tentativo di furto dei piani di calpestio usati per collegare le banchine galleggianti.

Tra le ipotesi al vaglio, la pesca di frodo delle seppie.

Sono in corso gli accertamenti per definire l’ entità del danno subito dalla struttura e individuare i responsabili.

L’ episodio vandalico non risulta essere il primo nei cantieri aperti per i lavori in vista dei Giochi del Mediterraneo.