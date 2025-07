Taranto, decoro urbano: intensificata l’attività della Polizia Locale

Maggiore attenzione rivolta al rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani

In linea con l’agenda amministrativa del Sindaco Bitetti, il decoro urbano resta una priorità dell’azione di governo cittadino, soprattutto in considerazione delle elevate temperature stagionali e delle conseguenti implicazioni sanitarie.

Per questo motivo, è stato richiesto al Comandante della Polizia Locale di intensificare l’attività di vigilanza sul rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani e sull’osservanza dell’ordinanza sindacale relativa alle deiezioni canine.

“Nei giorni scorsi sono stati effettuati controlli mirati con azioni di visibilità nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e le 12:00 nel quartiere Borgo, per contrastare l’abbandono incontrollato delle deiezioni canine. – Si legge nella nota – Contemporaneamente, sono stati eseguiti dagli operatori di Polizia Locale controlli sul conferimento dei rifiuti urbani nella fascia oraria 6:00-10:00 in abiti borghesi, nella zona compresa tra Viale Virgilio e via Campania, dove non è ancora attiva la raccolta differenziata. Durante queste attività, sono stati svolti sopralluoghi ricognitivi della situazione relativa ai cassonetti della raccolta dei rifiuti e sono state elevate circa 30 sanzioni.

La Polizia Locale ha inoltre vigilato sull’osservanza del regolamento di Polizia Urbana in materia di igiene pubblica, che obbliga i proprietari di animali a munirsi di appositi strumenti per la raccolta delle deiezioni e ad utilizzare bottigliette d’acqua per il lavaggio delle superfici.”

In un’ottica di maggiore vivibilità e rispetto degli spazi comuni, è stato anche attivato un servizio di spazzamento notturno con la collaborazione degli operatori di Kyma Ambiente e degli agenti di Polizia Locale, i quali hanno proceduto al servizio di pulizia strade nelle aree comprese tra il quartiere Tre Carrare Battisti e il quartiere Italia Montegranaro.

Si registra con soddisfazione una significativa diminuzione delle rimozioni di auto in divieto di sosta notturno: dalle 24 rimozioni del primo giorno si è scesi a 12 nel terzo giorno, a conferma di una crescente sensibilità dei cittadini al servizio di pulizia e della loro partecipazione attiva alla cura della città. – Prosegue – Si informa infine che, a partire da oggi, saranno avviate le notifiche dell’ordinanza sindacale n. 72/2024(relativa alla regolamentazione della raccolta differenziata per l’utenza non domestica) ai titolari degli stabilimenti balneari presenti sull’area dell’Isola Amministrativa. L’ordinanza definisce modalità e orari precisi per il corretto conferimento dei rifiuti anche in queste zone a forte vocazione turistica.”

L’Amministrazione rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente per mantenere Taranto pulita, decorosa e accogliente, a beneficio di tutti.