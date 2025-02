Taranto versa nel degrado: l’appello del Movimento “Diritto di Volare”

Il presidente Alfredo Luigi Conti chiede un intervento immediato delle istituzioni per affrontare le criticità in diverse aree della città

Un grido d’allarme per le condizioni di degrado in cui versano diverse zone della città ionica arriva dal Movimento Taranto Diritto di Volare. Il presidente Alfredo Luigi Conti ha inviato una lettera aperta alle istituzioni locali, denunciando situazioni critiche in diverse aree urbane. “Le segnalazioni dei cittadini che desiderano contribuire al miglioramento della nostra città devono essere accolte con attenzione e senso di responsabilità dalle istituzioni”, afferma Conti nella sua missiva indirizzata al Prefetto di Taranto e al Sindaco Melucci.

Particolare preoccupazione viene espressa per le condizioni del quartiere Paolo VI, specificamente nell’area della Motorizzazione Civile e dell’ex scuola Pirandello, del lungomare del Parco della Rimembranza e della zona costiera sotto la Pineta Cimino. La denuncia è supportata da documentazione fotografica e video realizzati nella mattinata odierna.

“Nonostante il costante impegno di cittadini attivi sul territorio – spesso intervenuti direttamente con proprie risorse e mezzi – si ha la sensazione di essere ignorati”, lamenta il presidente del Movimento, che chiede un intervento tempestivo da parte di Kyma Ambiente e degli altri enti responsabili. La lettera si conclude con un monito alle amministrazioni locali: “Le istituzioni non possono limitarsi a spot pubblicitari e dichiarazioni di intenti – sottolinea Conti – solo azioni concrete potranno garantire la credibilità di chi governa e tutela il nostro territorio”.