Taranto, digitalizzazione dei servizi comunali: il plauso di Cisl Fp

Il sindacato accoglie con favore l’adesione all’archivio nazionale

La CISL FP del Comune di Taranto accoglie con favore la recente adesione del Comune all’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC), un progetto nazionale che rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Secondo Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della CISL FP di Taranto, questa innovazione porterà benefici concreti sia ai cittadini sia ai dipendenti comunali. I cittadini, infatti, già nei prossimi mesi potranno richiedere online i certificati di stato civile, firmare atti digitali e completare le procedure in maniera più rapida e trasparente, senza dover necessariamente recarsi agli sportelli comunali. Si tratta di una trasformazione significativa, che migliora la qualità dei servizi e riduce tempi e burocrazia.

I vantaggi non si limitano ai cittadini. Per il personale comunale, l’adesione all’ANSC significa riduzione delle attività ripetitive e cartacee, maggiore tracciabilità e sicurezza dei dati, e nuove opportunità di formazione e aggiornamento professionale. “L’innovazione digitale non sostituisce le competenze del personale, ma le valorizza – sottolinea Ligonzo –. Le persone restano al centro del servizio pubblico, e questo progetto lo dimostra chiaramente”.

La CISL FP evidenzia inoltre l’importanza di garantire canali alternativi di accesso per tutti i cittadini che possano incontrare difficoltà con gli strumenti digitali, affinché nessun utente resti escluso dai servizi dell’Ente, indipendentemente dalle proprie competenze tecnologiche. In questa prospettiva, il sindacato sottolinea la necessità di prevedere supporto diretto, sportelli dedicati e procedure semplificate, per agevolare l’accesso soprattutto alle categorie più vulnerabili.

La CISL FP continuerà a monitorare con attenzione l’implementazione del sistema digitale, a supportare attivamente la formazione e l’aggiornamento del personale, e a promuovere condizioni di lavoro sostenibili, moderne e sicure, capaci di coniugare efficienza organizzativa e tutela del benessere dei lavoratori.

“Taranto dimostra che è possibile coniugare innovazione tecnologica e valorizzazione del lavoro pubblico – conclude Ligonzo –. L’adesione all’ANSC rappresenta un passo avanti per la città, per i cittadini e per tutti coloro che quotidianamente rendono possibile il funzionamento dei servizi comunali”.