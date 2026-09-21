Taranto, donna ferita in via Liguria: accertamenti della Polizia Locale

Ha riferito di essere stata urtata da un’auto. Trasportata al Santissima Annunziata con una lieve ferita alla testa e alcune escoriazioni. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona

Paura nel primo pomeriggio di oggi, in via Liguria a Taranto, dove una donna è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale Santissima Annunziata in seguito a un episodio ancora da chiarire. Secondo quanto riferito dalla stessa anziana, la donna sarebbe stata urtata da un’automobile mentre si trovava in strada. A seguito dell’accaduto avrebbe riportato una lieve ferita alla testa e alcune escoriazioni. Sul posto sono state inoltre trovate tracce di sangue.

La dinamica, tuttavia, non è ancora stata ricostruita con certezza. Gli accertamenti dovranno stabilire, in particolare, se le ferite siano riconducibili direttamente al presunto urto con il veicolo oppure alla caduta sull’asfalto avvenuta successivamente. Sul luogo dell’episodio sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, insieme al personale dell’Infortunistica stradale, impegnati nella raccolta degli elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Un ruolo importante potrebbero avere le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini, che potrebbero consentire di verificare le dichiarazioni della donna e chiarire la successione degli eventi. La dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità restano, dunque, al vaglio della Polizia Locale.