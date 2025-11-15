Taranto, droga nella stufa: arrestato pensionato

Perquisiti 340 grammi di cocaina e 600 grammi di hashish
Arrestato pensionato per presunta detenzione di droga. E’ accaduto nella tarda serata di mercoledì 12 novembre. I Carabinieri di Taranto lo hanno sequestrato, presso la sua abitazione, trovando circa 340 grammi di cocaina e 600 grammi di hashish, già pronti per la vendita al dettaglio nascosti in una stufa.
Il 67enne, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per cui è stato condotto presso la Casa Circondariale Carmelo Magli di Taranto.