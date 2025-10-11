Taranto, educatrici comunali: il Tribunale dà ragione alla CISL FP

Riconosciute le 35 ore settimanali e il pagamento dello straordinario

Una grande vittoria per le educatrici comunali e per la CISL FP: il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, accogliendo i ricorsi curati dall’avv. Fabrizio Del Vecchio, ha riconosciuto il pieno diritto delle lavoratrici al pagamento delle ore di lavoro straordinario, stabilendo che l’orario settimanale ordinario è di 35 ore e non di 36, come imposto dal Comune.

Tutte le ore in eccedenza dovranno pertanto essere retribuite come lavoro straordinario, con il pagamento delle relative differenze economiche e delle spese legali.

La CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto, dopo la nomina del nuovo Segretario Aziendale Fabio Ligonzo, ha avviato un intenso lavoro di tutela dei diritti dei lavoratori comunali. Tra le vertenze più significative seguite dal sindacato, quella delle educatrici degli asili nido, prima protagoniste della battaglia che ha scongiurato la privatizzazione del servizio, e oggi finalmente riconosciute anche sotto il profilo economico e contrattuale grazie a questa decisione della magistratura.

“Questa sentenza – dichiara Fabio Ligonzo – rappresenta un importante riconoscimento per le lavoratrici che da anni svolgono con professionalità e dedizione un ruolo fondamentale nei servizi educativi comunali. È anche la prova concreta dell’impegno della CISL FP nel difendere i diritti e la dignità dei dipendenti pubblici.”

Umberto Renna, Segretario Territoriale della CISL FP Taranto-Brindisi esprime grande soddisfazione per l’esito favorevole e sottolinea che si tratta di un precedente significativo anche per altri lavoratori del comparto, che potranno aderire al nuovo ricorso che il sindacato sta preparando, sulla scorta di queste sentenze, ribadendo che i diritti sanciti dal contratto collettivo non possono essere disattesi dalle amministrazioni locali.

“Invitiamo il Comune di Taranto – conclude Ligonzo – a dare immediata attuazione alla decisione del giudice e ad avviare un tavolo di confronto per una corretta gestione dell’organizzazione del lavoro nei servizi educativi, nel rispetto del contratto e del valore sociale che questi servizi rappresentano per la comunità.”