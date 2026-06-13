Taranto, ex Ilva: il ministro Pichetto a Manduria

Gilberto Pichetto Fratin: “Il governo punta a nuova Ilva come uno degli impianti più moderni d’Europa.Necessario trovare un equilibrio anche a livello locale”

La scelta del governo italiano nella nuova Ilva è quella di fare uno degli impianti più moderni d’Europa”. Lo ha detto a Manduria il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del suo intervento al Forum in Masseria. “Sul fronte dell’acciaio l’Italia è già il Paese che ha le acciaierie più moderne d’Europa.

C’è una condizione ambientale locale, anche di valutazione della politica e delle istituzioni territoriali, che deve trovare un equilibrio rispetto al governo e rispetto a quello – ha aggiunto – che può essere un investitore industriale, perchè non può essere solo un’operazione finanziaria.

Ci sono proposte in questo momento portate avanti che il Mimit sta valutando”. “L’Ilva è un un impianto che all’Italia può dare molto. Sappiamo che una delle regole del mondo è che se non hai il prodotto, rischi di pagare doppio – ha concluso – quello che importi”. (Ansa)