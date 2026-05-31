Taranto, ex Ilva: operaio cade e si frattura

L’ incidente è avvenuto nella notte, mentre l’ uomo cercava di allontanarsi da un escavatore in fiamme

Un operaio di 60 anni è rimasto ferito la notte scorsa nello stabilimento ex Ilva di Taranto dopo essere caduto mentre cercava di allontanarsi da un escavatore interessato da un principio di incendio. L’infortunio si è verificato intorno alle 3.30 nel reparto Gestione rottami ferrosi (Grf), nell’area Acciaieria 2.

Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore, dipendente di Acciaierie d’Italia, era alla guida del mezzo quando avrebbe notato le fiamme, probabilmente originate da un problema alla batteria. Nel tentativo di abbandonare rapidamente l’escavatore per mettersi in sicurezza, sarebbe saltato a terra, cadendo e procurandosi gravi lesioni. Fonti della Uilm riferiscono che l’operaio, originario di Massafra, ha riportato fratture multiple, tra cui quella del femore. Dopo i primi soccorsi è stato trasferito all’ospedale di Taranto, dove è ricoverato e sottoposto alle cure dei sanitari. Sull’accaduto i sindacati hanno chiesto un confronto con l’azienda per chiarire la dinamica dell’episodio e accertarne le cause. (ANSA).