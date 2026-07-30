Taranto, ex Ilva: sciopero dal 3 agosto

I sindacati si mobilitano, martedì tavolo tecnico al Mimit

I sindacati annunciano lo sciopero di otto ore da lunedì 3 agosto in tutti gli stabilimenti ex Ilva, con mobilitazione, compreso il siderurgico Taranto. La protesta è stata proclamata a firma unificata da Fim, Fiom e Uilm in seguito al decreto della Corte d’Appello di Milano che ha disposto lo stop dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico entro 90 giorni. Le organizzazioni sindacali di categoria hanno comunicato ufficialmente la proclamazione dello sciopero ad Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria con questa nota:

“Le scriventi Organizzazioni Sindacali proclamano lo sciopero per il giorno 03/08/2026 in merito alla situazione della vertenza ex Ilva”, si legge nella comunicazione firmata dai coordinatori di fabbrica di Fim, Fiom, Uilm e Usb.

A Taranto sono indicate anche le fasce orarie di sciopero: dalle 9 alle 16 per il primo turno e per i lavoratori normalisti, mentre sono previste otto ore di sciopero per gli addetti al secondo e al terzo turno.

In concomitanza è arrivata anche la convocazione al Mimit di un tavolo tecnico previsto per il 10 Agosto

Sono a rischio 20000 posti di lavoro, i sindacati chiedono garanzie occupazionali e notizie certe relative al futuro del siderurgico tarantino.