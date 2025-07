Taranto, Fistels Cisl: cento lavoratori diffidano la Network Contacts

I dipendenti e il sindacato chiedono la revoca dell’applicazione del CCNL Servizi di BPO Digital Experience, Digital e Data Management e il ripristino del CCNL delle Telecomunicazioni

Cento lavoratori, iscritti alla Fistel Cisl, hanno diffidato formalmente la Network Contacts di Taranto a revocare l’applicazione del CCNL “Servizi di BPO Digital Experience, Digital e Data Management” e a ripristinare integralmente l’applicazione del CCNL delle Telecomunicazioni.

La società, dal 1 febbraio 2025, ha deciso di disconoscere in modo unilaterale e senza confronto con i sindacati più rappresentativi del settore, il contratto delle TLC, applicando un contratto siglato con Cisal – Associazione Nazionale per l’industria e il terziario.



“La missiva è stata inviata altresì per conoscenza al Ministro del Lavoro, il quale con propria nota del 23 aprile, ha ritenuto che nel Settore dei Contact Center, il CCNL di riferimento debba essere quello delle Telecomunicazioni, come altresì rivendicato dai lavoratori – Sottolineano i rappresentanti sindacali della Fistel Cisl – Riteniamo che, la disapplicazione del CCNL delle Telecomunicazioni è senza ombra di dubbio gravemente lesiva dei diritti contrattuali e delle tutele normative.



Il nostro impegno continuerà per la tutela del lavoro e dei lavoratori con l’obiettivo di contrastare in ogni sede l’applicazione del CCNL “Servizi di BPO Digital Experience, Digital e Data Management” e a ripristinare integralmente l’applicazione del CCNL delle Telecomunicazioni.” Concludono.