Taranto, Giochi del Mediterraneo: i gironi

La manifestazione, la più importante del Bacino mediterraneo per gli sport multidisciplinari, si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altri comuni pugliesi, con oltre 4mila atleti in rappresentanza di 26 nazioni

Entra nel vivo il cammino verso i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 con il sorteggio ufficiale dei gironi dei tornei maschili e femminili dei cinque sport di squadra, ospitato nell’aula magna del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

La manifestazione, la più importante del Bacino mediterraneo per gli sport multidisciplinari, si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altri comuni pugliesi, con oltre 4mila atleti in rappresentanza di 26 nazioni. Il programma prevede dieci tornei e 33 eventi.

Saranno 25 discipline individuali. A rendere ancora più prestigiosa la cerimonia dei sorteggi la presenza di cinque testimonial d’eccezione: l’ex pallanuotista Amaurys Perez, argento olimpico a Londra 2012 e campione mondiale nel 2011; l’ex difensore Nicola Legrottaglie; il campione di pallamano Alessandro Tarafino; l’ex capitano della Nazionale di volley Franco Bertoli e la cestista Sara Madera, bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. Nel torneo di pallanuoto maschile l’Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Spagna, Francia, Turchia e Bosnia, mentre Serbia, Grecia, Montenegro e Slovenia compongono il gruppo A. Nel calcio Under 21 maschile gli azzurri affronteranno Algeria, Kosovo e Albania, mentre nel torneo Under 18 femminile se la vedranno con Slovenia e Kosovo. Nella pallamano maschile l’Italia sfiderà Egitto, Portogallo e Kosovo; nel femminile le azzurre giocheranno un girone unico con Algeria, Grecia, Kosovo, Macedonia del Nord e Tunisia. In pallavolo femminile l’Italia trova Serbia, Egitto, Bosnia e Siria, mentre nel maschile affronterà Grecia e Portogallo. Nel basket 3×3 Under 23 maschile gli azzurri incontreranno Spagna, Tunisia e Bosnia; nel femminile Italia con Grecia e Kosovo. ( Ansa)