Taranto, giunta: assunzione di 6 assistenti sociali

La decisione si inserisce in una visione strategica più ampia, orientata a consolidare la capacità del sistema territoriale e rispondere così in maniera efficace, tempestiva e integrata ai bisogni sempre più complessi della comunità

La Giunta comunale – fanno sapere nella nota – ha approvato un provvedimento indirizzato all’assunzione di 6 funzionari assistenti sociali a tempo indeterminato mediante concorso pubblico, segnando un passo concreto nel rafforzamento dei servizi alla persona e nel potenziamento della rete di welfare territoriale. È stata anche disposta la procedura di mobilità volontaria per 2 posti di Istruttore amministrativo.

La decisione – sottolineano – si inserisce in una visione strategica più ampia, orientata a consolidare la capacità del sistema territoriale e rispondere così in maniera efficace, tempestiva e integrata ai bisogni sempre più complessi della comunità.

Il provvedimento – aggiungono – rientra in un percorso di innovazione del welfare che l’Amministrazione comunale sta portando avanti, con l’obiettivo di costruire una struttura sociale capace non solo di intervenire nelle emergenze, ma anche di prevenire le situazioni di disagio e fragilità.

“Con questa scelta investiamo sulle persone e sulle competenze, rafforzando uno dei presìdi fondamentali di prossimità e coesione – afferma l’assessore ai Servizi Sociali, Sabrina Lincesso – Rafforzare il capitale umano significa migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati e costruire un rapporto di fiducia sempre più forte con i cittadini. È una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.”

