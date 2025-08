Taranto: il Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo produttivo e sostenibile della città

Lo stato sosterrà il potenziamento, anche finanziario della Fondazione

Sarà un polo tecnologico d’ eccellenza che affiancherà il centro Ricerca e Sviluppo di Acciaierie d’Italia. Il progetto é stato promosso nell’ordine del giorno approvato in parlamento lo scorso 31 luglio e segna un passo molto importante nel rilancio della nuova visione della città .

Un connubio tra l’integrazione delle attività e competenze del vicino centro R&S di Acciaierie d’Italia in A.S. con quelle del Tecnopolo Mediterraneo. Sarà proiettato a generare sinergie fondamentali per favorire l’innovazione tecnologica, la competitività delle imprese locali e la creazione di nuove filiere produttive e sostenibili in diversi ambiti sia industriali che tecnologici. Indispensabile sarà costruire un ecosistema dell’innovazione radicato nel territorio e nello stesso tempo si farà strada su scala nazionale ed europea.

Iniziativa che si propone di gettare una nuova luce sulla città di Taranto nell’innovazione green, in continuità con il processo di riconversione dell’ex Ilva nel più avanzato impianto siderurgico sostenibile d’Europa.

Il Presidente del Tecnopolo Mediterraneo, prof. Antonio Messeni Petruzzelli, con entusiasmo e senso ha informato di accogliere con entusiasmo e senso di responsabilità la decisione del Governo affermando che: “Il Tecnopolo sarà impegnato non solo nel settore siderurgico, ma anche in ambiti strategici come energia, ambiente, economia circolare, blue economy, aerospazio ed eolico: tutti settori cruciali che possono agire da volano per lo sviluppo del territorio e per rafforzare la competitività dell’intero sistema produttivo nazionale. Taranto ha oggi l’occasione di diventare un punto di riferimento in Italia e in Europa per la transizione industriale ed ecologica. Il nostro impegno sarà massimo per fare del Tecnopolo Mediterraneo un vero motore di cambiamento per il territorio e per l’intero Paese”.