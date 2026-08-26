Taranto, in arrivo la nave Sun Princess

Bitetti: “A bordo avrete ogni comodità e buon cibo ma vi consiglio di vivere la nostra città, di ammirarne la bellezza e i colori, in una settimana davvero particolare per la concomitanza dei Giochi del Mediterraneo. E perché no, assaggiate anche un piatto di tubettini con le nostre cozze!”

Pubblichiamo per intero la nota del Comune

Arriva a Taranto, per la prima volta dal suo varo, la Sun Princess, nave da crociera di proprietà del colosso mondiale Carnival Corporation.

Si tratta della più grande mai attraccata al molo del terminal tarantino, circostanza celebrata con la cerimonia dello scambio dei crest alla quale ha partecipato il sindaco di Taranto Piero Bitetti.

Accompagnato dall’assessore alle Attività Produttive Francesco Cosa, il primo cittadino ha salutato il comandante, l’equipaggio e i passeggeri della nave, buona parte dei quali proveniente dall’Australia, invitandoli a farsi coinvolgere da Taranto.

«A bordo avrete ogni comodità e buon cibo – le parole del sindaco – ma vi consiglio di vivere la nostra città, di ammirarne la bellezza e i colori, in una settimana davvero particolare per la concomitanza dei Giochi del Mediterraneo. E perché no, assaggiate anche un piatto di tubettini con le nostre cozze!».

La fermata della Sun Princess, alla quale l’Autorità Portuale stava lavorando da tempo (presente alla cerimonia anche il presidente Giovanni Gugliotti), rappresenta un’ottima opportunità per il futuro dello scalo, per la qualità della compagnia e le disponibilità economiche dei passeggeri.

Che hanno invaso pacificamente la città, aggiungendosi ai numerosi turisti già presenti per i Giochi. «Guardare Taranto in questi giorni – ha aggiunto Bitetti – in particolare da Palazzo di Città, provoca una soddisfazione enorme. Vediamo gente che affolla le strade, le piazze, i nostri monumenti, turisti che scoprendo tutto questo, se ne innamorano e decidono di tornare. Sono particolarmente orgoglioso di quel che abbiamo realizzato, grazie soprattutto al contributo di tanti che negli uffici hanno lavorato affinché la città fosse pronta: a loro dedico questi giorni pieni di bellezza».