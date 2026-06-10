Taranto, in visita il ministro Foti con il Commissario Ferrarese

Prevista la conferenza stampa presso la sede del Commissario per i Giochi del Mediterraneo (Camera di Commercio di Taranto – Viale Virgilio)

Iniziata questa mattina alle ore 9 da Palazzo Archita, la visita del ministro Foti in Città in compagnia del Commissario straordinario di Governo per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. Taranto è in fase di preparazione dell’ evento sportivo tanto atteso che si terrà a meno di due mesi. Da Piazza Castello alle Colonne Doriche, da Via Duomo alla Chiesa di San Domenico per poi recarsi presso alcune delle strutture protagoniste dei prossimi Giochi del Mediterraneo: il PalaRicciardi, lo stadio “Erasmo Iacovone” e le piscine olimpioniche.

Alle 11.45 il ministro parteciperà al progetto “Quadri sonori”, a cura dell’Orchestra della Magna Grecia di Taranto.

Prevista più tardi la conferenza stampa alla presenza anche dell’On. Dario IAIA, Responsabile Unico del Cis Taranto, dello stesso Massimo Ferrarese e del Sindaco di Taranto Piero Bitetti.

