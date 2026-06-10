mercoledì 10 Giugno 26
CP

Taranto, in visita il ministro Foti con il Commissario Ferrarese

Primo Piano

Articoli Correlati

Uilm, Palombella lascia dopo 16 anni: “Ora spazio ai giovani”

CP -
Lo ha affermato il segretario generale del sindacato metalmeccanici durante il Congresso nazionale. “Lascio un’organizzazione in crescita” “Io mi fermo qui. In questi sedici anni...
Read more

Aeroporto Arlotta, il sindaco D’Alò scrive a Salvini: “Subito i voli di linea”

CP -
Il sindaco di Grottaglie sollecita un confronto istituzionale con il Ministero dei Trasporti. Al centro la richiesta di attivare collegamenti regolari da e per...
Read more

Confapi Taranto: “Servono collegamenti rapidi e connessioni reali”

CP -
“Il rilancio economico, industriale e turistico della nostra provincia non può prescindere da una rete di trasporti efficace, integrata e realmente funzionante. Non è...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand