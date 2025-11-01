Taranto, incontro tra Usb e Sanitaservice

“Necessità di avviare una fase di studio e ascolto rivolta a tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolte, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni, criticità e proposte dirette dal personale operativo”

Come riportato nella nota, si è svolto mercoledì mattina l’incontro tra l’Unione Sindacale di Base e l’Amministratore Unico di Sanitaservice, convocato per discutere del regolamento relativo al servizio 118 e dell’assetto organizzativo aziendale. Durante la riunione, la delegazione Usb — composta da Simona Laliscia e Giuseppe Musciacchio — ha ribadito la necessità di avviare una fase di studio e ascolto rivolta a tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolte, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni, criticità e proposte dirette dal personale operativo per quanto riguarda l’organigramma aziendale, Usb ha espresso disponibilità al confronto, sottolineando tuttavia la necessità di una discussione seria e monotematica sulla struttura piramidale dell’organizzazione. Tale confronto -continua la nota- dovrà essere preceduto dalla risoluzione delle situazioni paradossali già presenti, che generano contenziosi e diseguaglianze all’interno dell’ azienda. Usb ha ribadito che continuerà a vigilare affinché ogni decisione aziendale sia improntata a trasparenza, equità e valorizzazione del personale, principi fondamentali per garantire un servizio pubblico efficiente e rispettoso dei diritti dei lavoratori.