Taranto, incontro tra Usb e Sanitaservice

Ex Ilva, dichiarazioni di ADI in AS sull’ infortunio del 29 ottobre

CP -
Acciaierie d’Italia smentisce la ricostruzione riportata dai media Attraverso un Comunicato, Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria,  smentisce la ricostruzione che i media hanno riportato in...
Taranto, 21enne arrestata per spaccio

CP -
La polizia di Stato ha rinvenuto 30 dosi preconfezionate di ketamina La Polizia di Stato ha arrestato una giovanissima tarantina di 21 anni ritenuta presunta...
Taranto, Halloween senza dolcetto per due autobus di Kyma Mobilità

CP -
SINAI: "Scene che si ripetono con una gravità inaudita" Halloween di paura a Taranto per autisti e passeggeri del trasporto pubblico. Nel pomeriggio di ieri...
