Taranto: infortunio sul lavoro, appalto Ex Ilva

Usb: “Attendiamo esito delle rilevazioni. Si innalzi il livello di attenzione sulla sicurezza”

Come riportato nella nota, non è ancora nota la dinamica dell’infortunio avvenuto questa mattina nel reparto Gestione Rottami Ferrosi (Acciaieria) presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. Dalle prime informazioni raccolte, pare che il lavoratore, dipendente della Semat Service, abbia riportato ferite ad un braccio. Fortunatamente pare che la situazione sia sotto controllo e che le sue condizioni non siano gravi. Al netto di ciò -fanno sapere- attendiamo di conoscere i risultati delle rilevazioni fatte sul posto dagli organi competenti e torniamo ancora una volta a sottolineare l’importanza della sicurezza sul lavoro, e a questo fine, l’esigenza che vengano rispettate tutte le misure previste.