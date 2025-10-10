Taranto, Italcave ospita la nuova edizione di Cavaexpotech

Il tema dell’edizione di quest’anno sarà “L’attività estrattiva oggi: valorizzazione delle risorse naturali ed umane“

ItalcaveSpa di Taranto, un polo industriale vasto e articolato, nonché una delle più grandi cave del Meridione che affianca ad un’importante attività estrattiva numerose attività tra cui un moderno impianto per la gestione dei rifiuti non pericolosi e altre attività nella logistica portuale e nel turismo di eccellenza, ospiterà, venerdì 10 e sabato 11 ottobre prossimi, l’undicesima edizione del Cavaexpotech.

L’evento, promosso ed organizzato da ANEPLA, l’Associazione che rappresenta all’interno di Confindustria il comparto degli inerti da costruzione, è nato alcuni anni or sono con lo scopo di valorizzare e promuovere i risultati di eccellenza conseguiti dalle imprese di questo settore nell’ambito dello Sviluppo Sostenibile e dell’Economia Circolare.

Dopo l’edizione dello scorso mese di maggio tenutasi in provincia di Vareseche, con numeri da record come espositori e visitatori, ha confermato l’originalità e l’apprezzamento del format, Cavaexpotech torna quest’anno per la seconda volta in Puglia, dopo l’edizione del 2023 ospitata da Magestesrl a Gravina di Puglia.

Giunto alla undicesima edizione, l’evento Cavaexpotech rappresenta ormai un importante appuntamento ed un’occasione di confronto su temi di grande attualità per tutti gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, incidono sulla filiera produttiva delle materie prime da costruzione: imprese di cava e miniera, aziende produttrici di tecnologia, amministratori, tecnici e stampa specializzata.

Il tema dell’edizione di quest’anno, in programma a Taranto presso Italcave, sarà “L’attività estrattiva oggi: valorizzazione delle risorse naturali ed umane “. Nelle edizioni passate Cavaexpotech erano state affrontate altre tematiche strategiche per il settore: le energie alternative, con un focus sul fotovoltaico, i materiali alternativi e il riciclaggio dei residui da costruzione e demolizione, l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale applicata alle macchine.

Ospitata in una tensostruttura allestita in una cava di ItalcaveSpA, la manifestazione si svolgerà nell’arco di due giornate durante le quali sono previste diverse iniziative formative, visite di scolaresche e di approfondimento sulle principali novità del settore, seminari e prove dinamiche.