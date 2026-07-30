giovedì 30 Luglio 26
CP

Taranto, la città dei Giochi

Primo Piano

Articoli Correlati

TRACCE: “Piantare alberi non basta. Serve una nuova visione della città”

Paola Fornaro -
Dalla gestione degli alberi abbattuti nei cantieri alla lotta alle isole di calore. Il collettivo avverte: “Per Taranto si pensi ad una vera infrastruttura...
Read more

Leporano, un pugno alla tempia dopo una lite: arrestato 21enne per tentato omicidio

CP -
Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Taranto, hanno ricostruito l'aggressione avvenuta nella notte del 27 luglio. La vittima, un 35enne, è ancora...
Read more

Ex Ilva, autobotte schiaccia tra due mezzi un operaio dell’indotto

CP -
Grave infortunio sul lavoro nello stabilimento siderurgico di Taranto. L'operaio ha riportato fratture e lesioni multiple. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente Si...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand