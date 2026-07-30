Taranto, la città dei Giochi

Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, i ministri Andrea Abodi e Tommaso Foti hanno visitato gli impianti destinati a ospitare la manifestazione

È in corso, nell’area hospitality dello Stadio Erasmo Iacovone, la conferenza stampa che segue il sopralluogo istituzionale nei cantieri degli impianti destinati a ospitare i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.

La visita è stata guidata dal Commissario straordinario dei Giochi, Massimo Ferrarese, che ha accompagnato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, e i ministri Andrea Abodi e Tommaso Foti. Al sopralluogo hanno partecipato anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti.

Quattro gli impianti interessati dalla visita: il Tennis Magna Grecia, lo Stadio Nuovo D’Ayala, il PalaRicciardi e, infine, lo Stadio Erasmo Iacovone, che il prossimo 21 agosto ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo.