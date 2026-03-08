Taranto, l’Arma celebra le donne in divisa: “Presenza fondamentale per sicurezza e legalità”

Professionalità, dedizione e senso delle istituzioni: il riconoscimento del Comando provinciale all’impegno quotidiano delle militari dell’Arma sul territorio

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto desidera rendere omaggio alle militari dell’Arma in servizio nella provincia jonica, protagoniste quotidiane dell’attività istituzionale svolta a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità.

Le donne in uniforme rappresentano oggi una presenza consolidata e qualificata all’interno dell’Arma dei Carabinieri e operano con professionalità e dedizione in molteplici ambiti operativi e organizzativi. Il loro contributo si esprime nelle Stazioni Carabinieri, presidio fondamentale di prossimità sul territorio e primo punto di contatto con la cittadinanza, nonché nei reparti investigativi e nelle sezioni di polizia giudiziaria operanti presso le Procure della Repubblica, dove collaborano direttamente con l’Autorità Giudiziaria nello sviluppo delle attività investigative.

La presenza femminile è inoltre significativa in diversi settori specialistici dell’Arma, dove competenze tecniche e capacità investigative si integrano nelle attività di analisi, supporto operativo e contrasto alle principali forme di criminalità.

Le militari dell’Arma svolgono quotidianamente il proprio servizio con grande senso del dovere, contribuendo con sensibilità, professionalità e spirito di sacrificio alla tutela delle persone, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

In questa giornata simbolica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto intende inoltre sottolineare il valore delle donne anche nella più ampia dimensione sociale. Oltre all’impegno professionale, molte di loro ricoprono ruoli fondamentali nella vita familiare e nella società, come madri, figlie, mogli e punti di riferimento per le proprie comunità, riuscendo a conciliare con equilibrio responsabilità lavorative e affetti personali.

Il loro esempio testimonia come dedizione al servizio, senso delle istituzioni e valori familiari possano convivere armoniosamente, rappresentando un modello positivo per le nuove generazioni e un prezioso patrimonio umano per l’Arma dei Carabinieri e per l’intera collettività.

In occasione dell’8 marzo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto rinnova pertanto il proprio apprezzamento per l’impegno, la professionalità e l’elevato senso delle istituzioni dimostrato dalle donne dell’Arma, il cui contributo costituisce un valore aggiunto nel servizio quotidianamente reso alla comunità.