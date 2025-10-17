Taranto, l’omaggio delle Forze dell’Ordine ai Carabinieri caduti

Il sindaco Bitetti: “Città vicina all’Arma”

A Taranto, un commosso momento di raccoglimento ha unito le forze dell’ordine nel ricordo dei tre carabinieri tragicamente caduti nell’esplosione avvenuta nel Veronese, tra cui il luogotenente Marco Piffari, originario proprio del capoluogo ionico.

Alle 14.45, davanti al comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno partecipato a una breve cerimonia silenziosa, segnata dal suono delle sirene delle volanti e delle auto di servizio. Un gesto di unità e solidarietà per onorare il sacrificio dei militari e testimoniare la vicinanza alle loro famiglie e ai colleghi colpiti dal lutto.

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, si è recato in visita al Comando provinciale dell’Arma. “Ho voluto manifestare – ha dichiarato – al comandante provinciale, colonnello Marinucci, il cordoglio mio personale e quello dell’intera comunità cittadina per il drammatico evento che ha causato la perdita di tre valorosi militari dell’Arma. Un episodio che ha scosso l’intera collettività”.

“In questo momento di profondo dolore, desidero esprimere – ha concluso – la vicinanza della città alle famiglie delle vittime, ai colleghi e a tutti i membri dell’Arma dei Carabinieri, che ogni giorno operano per il bene della nostra comunità con dedizione, coraggio e senso dello Stato”. (Ansa)