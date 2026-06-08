Taranto, Montezemolo in visita ai cantieri dei Giochi del Mediterraneo

Accompagnato dal Commissario Straordinario Massimo Ferrarese, l’ex numero uno della Ferrari visiterà le strutture completate e i cantieri in fase di ultimazione secondo il cronoprogramma del masterplan

Questo pomeriggio il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, accompagnerà Luca Cordero di Montezemolo in una visita agli impianti che ospiteranno la XX edizione della manifestazione sportiva, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.

Nel corso del sopralluogo, Montezemolo prenderà visione delle strutture già realizzate e di quelle recentemente completate nel rispetto delle tempistiche previste dal masterplan degli interventi. La visita prenderà il via dallo Stadio del Nuoto, dove le vasche saranno riempite nei prossimi giorni, per poi proseguire negli altri cantieri e impianti interessati dal programma di riqualificazione e adeguamento in vista della manifestazione internazionale.