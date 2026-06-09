Taranto, Montezemolo visita i cantieri dei Giochi del Mediterraneo

“Mi sono impressionato nel vedere, in tempi così brevi, quello che Massimo e i suoi collaboratori sono riusciti a fare. Per l’Italia è un record. Mi fa piacere, e ancora di più per questa meravigliosa regione”

Visita agli impianti dei Giochi del Mediterraneo per Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. L’ex presidente Ferrari ha effettuato un sopralluogo nelle strutture che ospiteranno la XX edizione della manifestazione, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, prendendo visione delle opere già realizzate e di quelle completate secondo il cronoprogramma previsto dal masterplan.

Il tour è partito dallo Stadio del Nuoto, dove le vasche saranno riempite nei prossimi giorni, per poi proseguire allo stadio Iacovone, al PalaRicciardi e nella Città vecchia. Montezemolo ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto: “Mi sono impressionato nel vedere, in tempi così brevi, quello che Massimo e i suoi collaboratori sono riusciti a fare. Per l’Italia è un record. Mi fa piacere, e ancora di più per questa meravigliosa regione”.

Montezemolo ha sottolineato l’importanza del rispetto delle scadenze: “Negli eventi è fondamentale rispettare i tempi, e qui state battendo dei record. Complimenti”. Guardando al futuro delle infrastrutture, ha aggiunto: “Gli eventi finiscono, gli impianti rimangono. Per una città come Taranto avere piscine, campi da tennis e palazzetti è un’opportunità enorme, ma serve una gestione intelligente”.

Ferrarese ha spiegato che la visita era nata dal desiderio di mostrare i risultati raggiunti: “Mi aveva chiesto di vedere qualche opera realizzata in così poco tempo”. Montezemolo ha infine evidenziato le bellezze del territorio: “Vedo un potenziale enorme” e ha concluso: “Taranto ha una prospettiva”. (Ansa)