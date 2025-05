Taranto di notte, tornano le escursioni in motonave tra i due mari

Dal 1° giugno riprendono i tour serali di Kyma Mobilità. Un’ora e mezza di navigazione per ammirare la città dalle acque, con audioguida multilingue e racconti di storia e leggende locali

La magia di Taranto vista dal mare torna a incantare cittadini e turisti. Dal 1° giugno al 15 settembre, Kyma Mobilità riattiva le escursioni serali “Tour dei Due Mari” con le motonavi Clodia e Adria, offrendo un’esperienza unica per ammirare la città da una prospettiva privilegiata.

Il tour, della durata di 90 minuti, parte alle 20:00 da Piazzale Democrate tre volte a settimana – mercoledì, giovedì e sabato – conducendo i visitatori attraverso un suggestivo percorso tra Mar Piccolo e Mar Grande. Durante la navigazione, una guida esperta accompagna i passeggeri alla scoperta di storia, tradizioni e curiosità della città bimare.

“Quest’anno abbiamo potenziato l’offerta turistica con un’app multilingue gratuita – annuncia il presidente di Kyma Mobilità, Daniele D’Ambrosio – I visitatori stranieri potranno seguire l’audioguida in inglese, francese, tedesco e spagnolo, semplicemente inquadrando un QR Code a bordo”.

L’itinerario si snoda tra i punti più caratteristici della città: dai misteriosi “citri” del Mar Piccolo al maestoso Arsenale Militare, dal simbolico Castello Aragonese fino al panoramico lungomare del Borgo umbertino. Il biglietto costa 10 euro (8 per gruppi di almeno 20 persone), mentre i bambini fino a 6 anni viaggiano gratis.

Le motonavi sono anche disponibili per noleggio esclusivo il venerdì e la domenica, offrendo un’opportunità unica per eventi privati con vista sui due mari di Taranto. I biglietti sono acquistabili online sul sito di Kyma Mobilità, tramite app dedicata o presso l’Ufficio Vendite in via D’Aquino e le rivendite autorizzate.