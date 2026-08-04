Taranto, operazione decoro urbano

Il Comune informa del programma straordinario di pulizia e recupero degli spazi pubblici per restituire maggiore ordine, pulizia e vivibilità all’ intero territorio cittadino

Riportiamo la nota

Le attività stanno interessando progressivamente i quartieri di Taranto attraverso un articolato piano di interventi che prevede la rimozione di rifiuti e materiali abbandonati, il recupero delle aree degradate e una costante cura degli spazi condivisi. Kyma Ambiente è impegnata quotidianamente nelle attività di raccolta e recupero dei rifiuti ingombranti, un lavoro concreto che contribuisce a migliorare l’immagine della città e la qualità della vita dei cittadini.

Il decoro urbano rappresenta uno dei principali biglietti da visita della nostra comunità. Una città pulita, ordinata e curata non è soltanto più bella da vivere, ma è anche il simbolo di una collettività che rispetta sé stessa, i propri spazi e le future generazioni.

Per questo motivo, l’Amministrazione comunale rivolge un appello a tutti i cittadini affinché collaborino attivamente a questo percorso, rispettando le regole sul corretto conferimento dei rifiuti, evitando ogni forma di abbandono indiscriminato dei materiali. La tutela del decoro urbano è una responsabilità condivisa che richiede l’impegno di tutti.