Taranto, presentato il primo prontuario per il soccorso di animali randagi

Una guida per salvare gli amici a quattro zampe. La Asl e l’associazione Randagi Monterocca uniscono le forze per aiutare cittadini e volontari nelle emergenze

Un vademecum chiaro e dettagliato per sapere cosa fare quando si trova un cane o un gatto in difficoltà. È questo l’obiettivo del “Breve prontuario per il soccorso di cani vaganti o gatti liberi in stato di necessità nella Provincia di Taranto”, presentato questa mattina, mercoledì 28 maggio, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione di Taranto.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’associazione Randagi Monterocca Odv Ets e il Servizio veterinario di sanità animale Asl Taranto, con il patrocinio della Provincia, risponde a un’esigenza concreta emersa sul territorio: troppo spesso i cittadini non sanno come comportarsi quando trovano un animale ferito o in difficoltà, causando ritardi potenzialmente fatali nei soccorsi.

“Il documento riguarda tutti i Comuni della provincia di Taranto e rappresenta una fonte di informazione importante – dichiara Vito Gregorio Colacicco, commissario straordinario di Asl Taranto – I Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione sono a disposizione per supportare le amministrazioni, i volontari e i cittadini in questa importante missione”.

Il prontuario sarà disponibile sui siti istituzionali degli enti patrocinanti.